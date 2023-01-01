Биография

Ф. Мюррэй Абрахам — американский актер. Лауреат премий «Оскар», «Эмми» и «Золотой Глобус». Родился в Питтсбурге 24 октября 1939 года. Окончил Техасский университет, далее обучался актерскому мастерству у известной актрисы Юты Хаген. Снимался в рекламных роликах, рекламировал продукцию известных брендов. Кинокарьера Ф. Мюррэй Абрахама началась с многосерийной комедии «Все в семье». Но особую популярность ему принесла роль в драматической картине «Амадей». За роль главного героя получил премию «Оскар» как лучший актер. Также он снимался в фильмах «Большой сговор», «Марко Поло», «Лицо со шрамом», «Вся президентская рать», «Имя розы», «Невиновный», «Микеланджело», «Заряженное оружие 1», «Прогулка мертвеца».