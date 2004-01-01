8.42004, The Bridge of San Luis Rey
Драмы, Мелодрамы114 мин12+
Мост короля Людовика Святого (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу. При падении мост увлек за собой в пропасть пятерых путников. Была ли смерть этих людей случайностью?
�Или, может быть, за страшной трагедией стояло провидение, промысел неких высших сил, воля Бога, судьба, рок? Один из свидетелей трагедии, монах-францисканец брат Юнипер берется расследовать события, приведшие к кровавой драме…
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Информация
СтранаВеликобритания, Испания, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ММРежиссёр
Мэри
МакГакиан
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- АДАктриса
Адриана
Домингес
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ПЛАктриса
Пилар
Лопес де Айяла
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- Актёр
Доминик
Пинон
- МПАктёр
Марк
Полиш
- МПАктёр
Майкл
Полиш
- Актёр
Джим
Шеридан
- ММСценарист
Мэри
МакГакиан
- ТУСценарист
Торнтон
Уайлдер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ММПродюсер
Мэри
МакГакиан
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- СГПродюсер
Сиксто
Гарсия
- ХПХудожник
Хиль
Паррондо
- ОСХудожник
Оскар
Семпере
- ИБХудожница
Ивонн
Блейк
- МММонтажёр
Мэри
МакГакиан
- КПМонтажёр
Кант
Пан
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин