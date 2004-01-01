Мост короля Людовика Святого
Wink
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Мост короля Людовика Святого
8.42004, The Bridge of San Luis Rey
Драмы, Мелодрамы114 мин12+

Мост короля Людовика Святого (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу. При падении мост увлек за собой в пропасть пятерых путников. Была ли смерть этих людей случайностью?

Или, может быть, за страшной трагедией стояло провидение, промысел неких высших сил, воля Бога, судьба, рок? Один из свидетелей трагедии, монах-францисканец брат Юнипер берется расследовать события, приведшие к кровавой драме…

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мост короля Людовика Святого»

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