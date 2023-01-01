Биография

Кэти Бейтс — американская актриса. Получила множество наград, в том числе премию «Оскар», две премии «Эмми», две премии «Золотой глобус», номинации на премию «Тони» и две премии BAFTA. Родилась в Мемфисе 28 июня 1948 года Изучала театральное искусство в Южном методистском университете, затем перебралась в Нью-Йорк, чтобы начать актерскую карьеру. Поначалу исполняла небольшие роли на театральной сцене, но со временем добилась успеха и получила престижные премии за роли в спектаклях. В кино Кэти Бейтс дебютировала в маленькой роли в сериале «Доктора», затем последовала еще пара столь же непримечательных ролей, пока актриса не сыграла первую заметную роль на экране в музыкальной комедии Милоша Формана «Отрыв» в 1971 году. А первой общепризнанной лучшей ролью актрисы стала Энни Уилкс в триллере «Мизери», которую Бейтс сыграла в 1990 году. Среди других ее известных фильмов — «Основные цвета», «О Шмидте», «Дело Ричарда Джуэлла», «Полночная смена», «Энни», «Жареные зеленые помидоры», «Долорес Клэйборн», «Титаник», «Маменькин сыночек», «Дорога перемен», «Невидимая сторона» и «Полночь в Париже». Кэти успешно снималась не только в «большом» кино, но и в сериалах, в том числе в комедийном сериале «Два с половиной человека», в мини-сериале «Американская история ужасов: Шабаш ведьм», в картинах «Клиент всегда мертв» и «Закон Гарри». Всего в фильмографии Бейтс более 200 работ.