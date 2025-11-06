Алиса в стране чудес (сериал, 2009) смотреть онлайн

Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес (сериал, 2009)

2009, Alice 1 сезон
Фантастика, Фэнтези16+
Алиса - вполне современная девушка. Она занимается дзю-до и у неё есть любимый. Но тот ли он, за кого себя выдает? В «Стране чудес» прошло 150 лет после последней победы Алисы и разгрома королевы, но всё давно уже не так в этом сказочном королевстве. Миром правит казино, которое выкачивает из похищенных в реальном мире людей эмоции. Кто сможет противостоять королеве червей?

Великобритания, Канада
Фантастика, Драма, Фэнтези

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb