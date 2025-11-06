Алиса в стране чудес. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Алиса в стране чудес
1-й сезон
1-я серия

Алиса в стране чудес (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12009, Alice
Фантастика, Приключения18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алиса - вполне современная девушка. Она занимается дзю-до и у неё есть любимый. Но тот ли он, за кого себя выдает? В «Стране чудес» прошло 150 лет после последней победы Алисы и разгрома королевы, но всё давно уже не так в этом сказочном королевстве. Миром правит казино, которое выкачивает из похищенных в реальном мире людей эмоции. Кто сможет противостоять королеве червей?

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb