Биография

Тим Карри – уникальный английский актер и певец со своеобразным тембром. Родился в 1946 году на северо-западе Англии в графстве Чешир. Имеет в своем активе премию «Эмми». Трижды номинировался на премию «Тони». Тимоти получил прекрасное образование. Он учился сначала в Кембридже, а затем с отличием окончил университет в Бирмингеме, где изучал актерское искусство. Играл на сцене Лондона в составе знаменитой Шекспировской труппы. В детстве Карри получил образование по классу вокала. Он пытался реализоваться как музыкант и даже выпустил 3 сольных альбома. Личная жизнь Тима Карри не сложилась. Он всю жизнь прожил в одиночестве: у него не было ни спутницы жизни, ни детей. Актерская карьера Карри началась с небольших ролей в сериалах и мало популярных фильмах. Все изменилось в 1975 году, когда на экраны вышел фильм «Шоу ужасов Рокки Хоррора», в котором Карри сыграл главную роль. Создатели фильма даже не ожидали, что картину ждут невероятный успех и большие кассовые сборы. В 1990 году в прокате появился еще один незабываемый фильм Тима Карри «Оно». Актер неподражаемо сыграл клоуна-убийцу. Зловещий голос и страшные гримасы пугали даже его коллег по съемкам. В 1992 году зрители увидели продолжение знаменитой комедии «Один дома». Актер сыграл в фильме небольшую роль консьержа, но именно она сделала его узнаваемым.