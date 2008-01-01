Тайна Мунакра (фильм, 2008) смотреть онлайн

Когда отец 13-летней Марии умирает, оставив еe бездомной сиротой, ей приходится оставить Лондон и переехать к сэру Бенджамину, эксцентричному дядюшке, о котором она никогда ранее не слышала, в его загадочное поместье «Лунная Долина». Мария оказывается в мире, разделeнном древней враждой с тeмным родом де Нуар. Она - последняя Лунная Принцесса - должна преодолеть семейную гордость и раскрыть тайны прошлого до того, как Луна взойдeт пятитысячный раз и Лунную долину поглотит море.



