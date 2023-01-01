Биография

Дакота Блю Ричардс — британская актриса. Родилась в Лондоне 11 апреля 1994 года. Свое имя Дакота получила в честь племени индейцев северной Америки, коренных американцев, с которыми ее мать общалась в молодости. С самого детства Дакота Блю Ричардс демонстрировала талант актрисы — играла в школьных спектаклях, танцевала, занималась в театральной студии. Дакоту Блю Ричардс утвердили на роль Лиры Белаквы в фильме «Золотой компас», когда ей было 12. Вместе с ней в кастинге участвовали более 10 тысяч девочек. Роль была главная и стала важным этапом в ее биографии. Она работала на площадке вместе с Николь Кидман, Дэниэлом Крэйгом, Евой Грин. В это же время она успешно снялась в другом фэнтези «Тайна Мунакра». Благодаря этим съемкам ее быстро утвердили на роль Франчески, сокращенно Фрэнки, Фицджеральд в сериале «Молокососы». Также Дакота снялась в сериале «Молодой Морс». Одну из главных ролей она получила в мини-сериале «Свет и тень» и в драме «Подмена». В фантастическом триллере «Тихий час» ее персонаж — основной герой, как и в комедии «Дамское чтиво». В сериале «Поместье в Индии» у Дакоты также одна из ведущих ролей.