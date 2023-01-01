Молодой Морс (сериал, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Endeavour 8 сезонов
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную не�любовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэ�дшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг