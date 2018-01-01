Wink
Молодой Морс (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн

8.92019, Endeavour 4 серии
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Основной персонаж сериала молодой констебль Индевор Морс, отчисленный за неуспеваемость из Оксфорда. Молодой человек хочет восстановиться на факультете, но ему всячески чинят препятствия, так как в университетском городке придерживаются мнения, что полицейские все непроходимо тупы. Как бы там ни было, Морс очень хотел получить диплом.

Обладающий от природы острым и практичным умом, он понимает, что на выбранном поприще может добиться немалых успехов. Его непосредственный начальник Фредди Тьюздей не доверяет новичку, поэтому старается поручить ему заведомо провальные задания. В этот раз он дал расследовать Индевору пропажу школьницы. Во время расследования у Морса возникает твердая уверенность в том, что девушка убита. Опытные сотрудники поднимают на смех его версию, а через некоторое время находят труп пропавшей.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

