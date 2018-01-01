Молодой Морс (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Основной персонаж сериала молодой констебль Индевор Морс, отчисленный за неуспеваемость из Оксфорда. Молодой человек хочет восстановиться на факультете, но ему всячески чинят препятствия, так как в университетском городке придерживаются мнения, что полицейские все непроходимо тупы. Как бы там ни было, Морс очень хотел получить диплом.
Обладающий от природы острым и практичным умом, он понимает, что на выбранном поприще может добиться немалых успехов. Его непосредственный начальник Фредди Тьюздей не доверяет новичку, поэтому старается поручить ему заведомо провальные задания. В этот раз он дал расследовать Индевору пропажу школьницы. Во время расследования у Морса возникает твердая уверенность в том, что девушка убита. Опытные сотрудники поднимают на смех его версию, а через некоторое время находят труп пропавшей.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг