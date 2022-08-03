Молодой Морс (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Через четыре месяца после выстрела Морс возвращается на работу и становится свидетелем театрализованного представления, посвященного девятисотлетней истории, разрушенной двумя событиями. Первый — когда феминистка Китти, дочь будущего члена парламента Барбары Баттен, обрызгивает королеву красоты Дианой Дэй красной краской, вторая — когда неизвестный мужчина падает с крыши. Первоначально считавшийся самоубийством, у него было множество поддельных удостоверений личности, и он написал сообщение в мотель-тетради D DAY FRIDAY 98018. Когда Бернард Йелланд приезжает в Оксфорд в поисках своей безудержной падчерицы Фриды, Морс считает, что FRIDAY фактически читается как FRIDA. Да, хотя D DAY может также означать Diana Day, хотя отвлечение от этих загадок обеспечивается кражей со взломом Росомахи из местного музея. Покойник — это лондонский частный детектив Петтифер, который не шутит шантажировать своих клиентов и, возможно, причастен к краже со взломом, хотя это позже опровергается. Морс тем временем выясняет значимость фигур и разоблачает.

