Молодой Морс. Сезон 2. Серия 1
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Молодой Морс (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.92014, Endeavour
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную нелюбовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Морс»

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