Молодой Морс (сериал, 2023) сезон 9 смотреть онлайн
О сериале
Принципиальный констебль и его напарник раскрывают сложные дела в Оксфорде 1960-х. «Молодой Морс» — сериал с Шоном Эвансом в главной роли, ставший приквелом знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе.
Начало 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей полицейской карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную неприязнь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. В отношениях двух напарников по раскрытию преступлений царит взаимоуважение: Морс видит в старшем коллеге наставника, а тот — ценит в юнце честность и желание докопаться до правды. Каждое новое дело испытывает Морса и закаляет его характер, ведь ему приходится сталкиваться с устройством реальности, где зачастую поиск истины может встать боком тому, кто в этом усердствует.
Каким окажется путь молодого слуги закона? Узнаете в этом детективном сериале — смотреть «Молодой Морс» можно в подписке Amediateka.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг