Молодой Морс (сериал, 2023) сезон 9 смотреть онлайн

Принципиальный констебль и его напарник раскрывают сложные дела в Оксфорде 1960-х. «Молодой Морс» — сериал с Шоном Эвансом в главной роли, ставший приквелом знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе.



Начало 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей полицейской карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную неприязнь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. В отношениях двух напарников по раскрытию преступлений царит взаимоуважение: Морс видит в старшем коллеге наставника, а тот — ценит в юнце честность и желание докопаться до правды. Каждое новое дело испытывает Морса и закаляет его характер, ведь ему приходится сталкиваться с устройством реальности, где зачастую поиск истины может встать боком тому, кто в этом усердствует.



