Молодой Морс. Сезон 1
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Молодой Морс
1-й сезон

Молодой Морс (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.12012, Endeavour 5 серий
Драма, Детектив18+
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О сериале

Сюжет четырехсерийного детектива «Индевор» онлайн переносит нас в 1965 год. Эндевор Морс занят расследованием исчезновения школьницы. Кроме того, он теперь снова в Оксфорде и здесь принимает участие в расследовании убийства. Фред Тьюздем им руководит. Эндевор вскоре понимает, что зацепок нет и его отстраняют от дела. Тем не менее его прошлое еще всплывает не очень вовремя. Он все же должен найти убийцу ради себя и преодолеть не мало препятствий на своем пути…

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Морс»