Сюжет четырехсерийного детектива «Индевор» онлайн переносит нас в 1965 год. Эндевор Морс занят расследованием исчезновения школьницы. Кроме того, он теперь снова в Оксфорде и здесь принимает участие в расследовании убийства. Фред Тьюздем им руководит. Эндевор вскоре понимает, что зацепок нет и его отстраняют от дела. Тем не менее его прошлое еще всплывает не очень вовремя. Он все же должен найти убийцу ради себя и преодолеть не мало препятствий на своем пути…

