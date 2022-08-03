WinkСериалыМолодой Морс1-й сезон
Молодой Морс (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
9.12012, Endeavour 5 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Сюжет четырехсерийного детектива «Индевор» онлайн переносит нас в 1965 год. Эндевор Морс занят расследованием исчезновения школьницы. Кроме того, он теперь снова в Оксфорде и здесь принимает участие в расследовании убийства. Фред Тьюздем им руководит. Эндевор вскоре понимает, что зацепок нет и его отстраняют от дела. Тем не менее его прошлое еще всплывает не очень вовремя. Он все же должен найти убийцу ради себя и преодолеть не мало препятствий на своем пути…
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг