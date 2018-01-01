Молодой Морс (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

В Оксфорде, 1965, Ендервор Морс — трезвенник и молодой констебль, любящий классическую музыку, который думает покинуть группу после несчастного романа, но остается, чтобы присоединиться к расследованию инспектора Тьюсдема по факту исчезновения школьницы Мэри Тремлетт. Расшифровывая код, основанный на кроссвордах в местной газете и поэтических книгах Мэри, Морс приходит к выводу, что Мэри встречалась с любовником, и в Тьюсдем ведет к месту ее убийства. После самоубийства парня Мэри, студента Майлза Персиваля, Морс встречает наставника Майлза, доктора Стромминга, установщика кроссвордов, который встречался с Мэри, но имел алиби на убийство. Д.С. Лотт, ревнивый к тому, что четверг проявил остроту Морса, пытается обвинить Майлза, но затем полиция узнает, что Мэри и другим девушкам платили за участие в оргии жуткий автодилер Тедди Сэмюэлс, у которого Лотт в кармане, а также другие достоинства.

