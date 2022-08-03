WinkСериалыМолодой Морс4-й сезон3-я серия
9.02017, Endeavour
Драма, Исторический18+
Молодой Морс (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную нелюбовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг