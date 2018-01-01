Биография

Шон Эванс — британский актер, режиссер и продюсер. Родился в Ливерпуле 6 марта 1980 года. До 1998 года обучался в Колледже Святого Эдуарда — там участвовал в детских спектаклях. Проучился курс в Национальном юношеском театре, переехал в Лондон и поступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра. В 2002 году Шон Эванс принял участие в съемках сериала «Учителя». После этого появлялся в таких фильмах, как «Театр», «Возврат», «Мальчик А», «Пропавшие», «Страх», «Принцесса Каюлани» и «Скандальная леди У». Одна из его главных работ — это детективный сериал «Индевор». Из недавних проектов — сериал-триллер «Дежурство» и криминальный сериал «Покуда я тебя не убью». Фильмография насчитывает более тридцати картин.