Молодой Морс (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

Когда городок облетела весть о пропаже школьницы Мэри Трэмлитт, начальник отдела убийств Фредди Тьюздей поручает это дело молодому сотруднику Индевору Морсу. В свое время он был отчислен за неуспеваемость из Оксфорда, поэтому не вызывает доверия у своего руководства. Тем не менее, Морс очень хочет восстановиться на факультете и получить диплом. Он не был ни лентяем, ни тупицей, просто так сложились обстоятельства в его жизни. На деле он очень внимательный следователь. От его взгляда не ускользает ни одна, даже самая незначительная деталь.



Во время расследования сыщику кажется, что он зашел в тупик, но при детальном анализе возникшей ситуации, Морс начинает подозревать, что девушка была убита. Его версия вызывает неприкрытый сарказм среди членов поисковой группы, которые пришли в состояние шока, выловив из реки труп Мэри.

