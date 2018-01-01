Wink
Молодой Морс
5-й сезон

Молодой Морс (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

8.92018, Endeavour 6 серий
Драма, Детектив18+

О сериале

Когда городок облетела весть о пропаже школьницы Мэри Трэмлитт, начальник отдела убийств Фредди Тьюздей поручает это дело молодому сотруднику Индевору Морсу. В свое время он был отчислен за неуспеваемость из Оксфорда, поэтому не вызывает доверия у своего руководства. Тем не менее, Морс очень хочет восстановиться на факультете и получить диплом. Он не был ни лентяем, ни тупицей, просто так сложились обстоятельства в его жизни. На деле он очень внимательный следователь. От его взгляда не ускользает ни одна, даже самая незначительная деталь.

Во время расследования сыщику кажется, что он зашел в тупик, но при детальном анализе возникшей ситуации, Морс начинает подозревать, что девушка была убита. Его версия вызывает неприкрытый сарказм среди членов поисковой группы, которые пришли в состояние шока, выловив из реки труп Мэри.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

