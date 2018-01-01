Молодой Морс (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн
Когда городок облетела весть о пропаже школьницы Мэри Трэмлитт, начальник отдела убийств Фредди Тьюздей поручает это дело молодому сотруднику Индевору Морсу. В свое время он был отчислен за неуспеваемость из Оксфорда, поэтому не вызывает доверия у своего руководства. Тем не менее, Морс очень хочет восстановиться на факультете и получить диплом. Он не был ни лентяем, ни тупицей, просто так сложились обстоятельства в его жизни. На деле он очень внимательный следователь. От его взгляда не ускользает ни одна, даже самая незначительная деталь.
Во время расследования сыщику кажется, что он зашел в тупик, но при детальном анализе возникшей ситуации, Морс начинает подозревать, что девушка была убита. Его версия вызывает неприкрытый сарказм среди членов поисковой группы, которые пришли в состояние шока, выловив из реки труп Мэри.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг