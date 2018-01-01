Молодой Морс (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн

Седьмой сезон «Молодого Морса» начинается с серии, где на дворе уже 1970 год, и наступает новый год и новое десятилетие. А также новое убийство на оксфордской тропе и визитом в Венецию. По мере того, как в Оксфорде начинается кампания за всеобщие выборы 1970 года, в городе усиливается расовая напряженность, и столкновение между двумя молодыми враждующими бандами приводит к трагедии.

