Молодой Морс
7-й сезон

Молодой Морс (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн

8.92020, Endeavour 3 серии
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Седьмой сезон «Молодого Морса» начинается с серии, где на дворе уже 1970 год, и наступает новый год и новое десятилетие. А также новое убийство на оксфордской тропе и визитом в Венецию. По мере того, как в Оксфорде начинается кампания за всеобщие выборы 1970 года, в городе усиливается расовая напряженность, и столкновение между двумя молодыми враждующими бандами приводит к трагедии.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Морс»