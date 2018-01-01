Молодой Морс (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн

WinkСериалыМолодой Морс7-й сезон
8.92020, Endeavour 3 серии
Драма, Исторический18+
О сериале
Седьмой сезон «Молодого Морса» начинается с серии, где на дворе уже 1970 год, и наступает новый год и новое десятилетие. А также новое убийство на оксфордской тропе и визитом в Венецию. По мере того, как в Оксфорде начинается кампания за всеобщие выборы 1970 года, в городе усиливается расовая напряженность, и столкновение между двумя молодыми враждующими бандами приводит к трагедии.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Эванс
- Режиссёр
Колм
МакКарти
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актёр
Шон
Эванс
- Актёр
Роджер
Аллам
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдшоу
- ШРАктёр
Шон
Ригби
- Актёр
Антон
Лессер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Нилл
- ЭТАктриса
Эбигейл
Тоу
- СВАктриса
Сара
Викерз
- Актриса
Дакота
Блю Ричардс
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- КДСценарист
Колин
Декстер
- Продюсер
Ребекка
Итон
- РЛПродюсер
Расселл
Льюис
- ДТПродюсер
Дэмиен
Тиммер
- АХХудожница
Анна
Хиггинсон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг