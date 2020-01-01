Молодой Морс (сериал, 2020) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Молодой Морс. Сезон 7. Серия 3
Молодой Морс
7-й сезон
3-я серия

8.92020, Endeavour
Драма, Исторический18+

О сериале

Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную нелюбовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

