Молодой Морс. Сезон 9. Серия 2
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Сериалы
Молодой Морс
9-й сезон
2-я серия
9.12023, Endeavour
Драма, Криминал18+
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Молодой Морс (сериал, 2023) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

Принципиальный констебль и его напарник раскрывают сложные дела в Оксфорде 1960-х. «Молодой Морс» — сериал с Шоном Эвансом в главной роли, ставший приквелом знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе.

Начало 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей полицейской карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную неприязнь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. В отношениях двух напарников по раскрытию преступлений царит взаимоуважение: Морс видит в старшем коллеге наставника, а тот — ценит в юнце честность и желание докопаться до правды. Каждое новое дело испытывает Морса и закаляет его характер, ведь ему приходится сталкиваться с устройством реальности, где зачастую поиск истины может встать боком тому, кто в этом усердствует.

Каким окажется путь молодого слуги закона? Узнаете в этом детективном сериале — смотреть «Молодой Морс» можно в подписке Amediateka.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Морс»