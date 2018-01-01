Wink
Тайна Мунакра
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна Мунакра»

Режиссёры

Габор Чупо

Gabor Csupo
Режиссёр

Актёры

Дакота Блю Ричардс

Dakota Blue Richards
АктрисаMaria Merryweather
Джульет Стивенсон

Juliet Stevenson
АктрисаMiss Heliotrope
Тим Карри

Tim Curry
АктёрCoeur De Noir
Тамаш Тот

Tamás Tóth
АктёрVicar
Август Прю

Augustus Prew
АктёрRobin De Noir
Дьёрдь Сатмари

György Szathmári
АктёрLawyer (в титрах: György Szatmari)
Наташа Макэлхоун

Natascha McElhone
АктрисаLoveday
Йоан Гриффит

Ioan Gruffudd
АктёрSir Benjamin Merryweather / Sir Wrolf Merryweather
Георге Мендел

George Mendel
АктёрPriest (в титрах: György Mendel)
Майкл Веббер

Michael Webber
АктёрDigweed

Сценаристы

Люси Шаттлворф

Lucy Shuttleworth
Сценарист
Грэхэм Олборо

Graham Alborough
Сценарист

Продюсеры

Сэмюэл Хадида

Samuel Hadida
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Пашин

Актёр дубляжа

Художники

Габриелла Шимон

Gabriella Simon
Художница
Беатрикс Аруна Пастор

Beatrix Aruna Pasztor
Художница

Операторы

Дэвид Эггби

David Eggby
Оператор

Композиторы

Кристиан Хенсон

Christian Henson
Композитор