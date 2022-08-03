Лягушонок Риббит
Wink
Детям
Лягушонок Риббит

Лягушонок Риббит (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Ribbit
Мультфильм, Комедия81 мин6+

О фильме

Лягушонок Риббит совсем не похож на своих собратьев. Он терпеть не может воду и дружит с белкой-летягой. Понимая, что ему не место в родном болоте, он отправляется в путешествие и узнает, что является заколдованным принцем. Теперь задача Риббита — найти принцессу, готовую его поцеловать.

Страна
США, Малайзия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лягушонок Риббит»