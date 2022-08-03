Лягушонок Риббит (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Лягушонок Риббит совсем не похож на своих собратьев. Он терпеть не может воду и дружит с белкой-летягой. Понимая, что ему не место в родном болоте, он отправляется в путешествие и узнает, что является заколдованным принцем. Теперь задача Риббита — найти принцессу, готовую его поцеловать.

