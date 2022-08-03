Лягушонок Риббит (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.82014, Ribbit
Мультфильм, Комедия81 мин6+
О фильме
Лягушонок Риббит совсем не похож на своих собратьев. Он терпеть не может воду и дружит с белкой-летягой. Понимая, что ему не место в родном болоте, он отправляется в путешествие и узнает, что является заколдованным принцем. Теперь задача Риббита — найти принцессу, готовую его поцеловать.
СтранаСША, Малайзия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЧПРежиссёр
Чак
Пауэрс
- Актёр
Шон
Эстин
- Актёр
Тим
Карри
- Актёр
Расселл
Питерс
- ЧЛАктриса
Черами
Ли
- ЭИАктриса
Эльза
Ирдалинна
- АХАктриса
Амелия
Хендерсон
- СФАктёр
Сонни
Фрэнкс
- КОАктриса
Кристина
Ороу
- КДАктёр
Кенни
Доул
- ВКАктёр
Валентайн
Коули
- ЧПСценарист
Чак
Пауэрс
- НАПродюсер
Норман
Абдул Халим
- ИАПродюсер
Исри
Абдул Халим
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЭАКомпозитор
Эдри
Абдул Халим