Биография

Шон Эстин — американский киноактер, продюсер, режиссер, сценарист. Обладатель премии Гильдии актеров, приза «Сатурн» и премии MTV. Родился в Калифорнии 25 февраля 1971 года. Родители Шона — актриса Патти Дьюк и писатель Майкл Телл. Фамилию Эстин мальчик получил от второго мужа матери, актера Джона Эстина. Учился в школе искусств Crossroads, затем поступил в Калифорнийский университет, где изучал историю и английскую литературу. Еще будучи студентом, начал сниматься в фильмах и сериалах. Впоследствии сыграл на Бродвее в адаптации старинного французского фарса. Перевоплотился в Иосифа Сталина в мультимедийном фэнтези «Шостакович и Черный монах». В 2004 году попробовал себя в амплуа писателя, опубликовав совместно с Джо Лейденом книгу «Туда и обратно: рассказ актера». Шон Эстин дебютировал на экране в сериале «Диснейленд». В 13 лет сыграл главную роль в приключенческой комедии «Балбесы». Позднее снялся в драме «Лето белой воды» вместе с Кевином Бейконом, появился в картине «Война супругов Роуз» в образе юного Джоша Роуза, сыграл пастора Хенсли в сериале «Закон и порядок». Исполнил главные роли в драматическом боевике «Игрушечные солдатики» и биографической спортивной картине «Руди». Переломным моментом в карьере стала роль хоббита Сэма Гэнджи в культовой трилогии «Властелин колец». Эта работа принесла актеру мировое признание, семь номинаций, премию кинокритиков Юты и престижную награду «Сатурн». Среди других заметных картин с его участием — «Цвет волшебства», «Лига справедливости», «Очень странные дела», «Перри Мейсон», «Бруклин 9-9», «Молодой Скала». Творческая биография Эстина насчитывает более 170 ролей в кино и сериалах. Также Шон озвучивает анимационных персонажей, продюсирует фильмы и пишет сценарии.