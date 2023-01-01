Геркулес (сериал, 2005) смотреть онлайн

Рожденный от великого бога Зевса и царицы Алкмены, молодой Геркулес был отвергнут собственной матерью и ненавидим супругой Зевса, богиней Герой. Еще когда Геркулес лежал в колыбели, она наслала на него двух ядовитых змей.

Но когда младенец расправился со змеями голыми руками, все поняли, что Геркулесу уготована великая и необычная судьба. Совершив свои знаменитые Двенадцать подвигов, Геркулес стал первым среди людей и равным богам…



