Геркулес
Актёры и съёмочная группа сериала «Геркулес»

Актёры и съёмочная группа сериала «Геркулес»

Режиссёры

Роджер Янг

Roger Young
Режиссёр

Актёры

Пол Телфер

Paul Telfer
АктёрHercules
Лили Собески

Leelee Sobieski
АктрисаDeianeira
Элизабет Перкинс

Elizabeth Perkins
АктрисаAlcmene
Тимоти Далтон

Timothy Dalton
АктёрAmphitryon
Шон Эстин

Sean Astin
АктёрLinus
Люк Форд

Luke Ford
АктёрIphicles
Тайлер Мэйн

Tyler Mane
АктёрAntaeus
Питер МакКоли

Peter McCauley
АктёрNestor
Лианна Уолсмен

Leeanna Walsman
АктрисаMegara
Кристиан Шмид

Kristian Schmid
АктёрKing Eurystheus
Ким Коутс

Kim Coates
АктёрTiresias
Джэми Крофт

Jamie Croft
АктёрYoung Hercules
Роберт Тейлор

Robert Taylor
АктёрKiron

Сценаристы

Чарльз Эдвард Пог

Charles Edward Pogue
Сценарист

Продюсеры

Роберт Холми ст.

Robert Halmi Sr.
Продюсер
Роберт Холми мл.

Robert A. Halmi
Продюсер
Джеффри М. Хэйес

Jeffrey M. Hayes
Продюсер

Операторы

Дональд М. Морган

Donald M. Morgan
Оператор

Композиторы

Патрик Уильямс

Patrick Williams
Композитор