Геркулес (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
2005, Hercules 2 серии
Фэнтези, Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Рожденный от великого бога Зевса и царицы Алкмены, молодой Геркулес был отвергнут собственной матерью и ненавидим супругой Зевса, богиней Герой. Еще когда Геркулес лежал в колыбели, она наслала на него двух ядовитых змей.
Но когда младенец расправился со змеями голыми руками, все поняли, что Геркулесу уготована великая и необычная судьба. Совершив свои знаменитые Двенадцать подвигов, Геркулес стал первым среди людей и равным богам…
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- РЯРежиссёр
Роджер
Янг
- ПТАктёр
Пол
Телфер
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- Актёр
Шон
Эстин
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- ТМАктёр
Тайлер
Мэйн
- ПМАктёр
Питер
МакКоли
- ЛУАктриса
Лианна
Уолсмен
- КШАктёр
Кристиан
Шмид
- Актёр
Ким
Коутс
- ДКАктёр
Джэми
Крофт
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- ЧЭСценарист
Чарльз
Эдвард Пог
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ДМПродюсер
Джеффри
М. Хэйес
- ДМОператор
Дональд
М. Морган
- ПУКомпозитор
Патрик
Уильямс