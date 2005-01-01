Геркулес. Сезон 1. Серия 2
Геркулес
1-й сезон
2-я серия

Геркулес (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2005, Hercules
Фэнтези, Драма12+
Рожденный от великого бога Зевса и царицы Алкмены, молодой Геркулес был отвергнут собственной матерью и ненавидим супругой Зевса, богиней Герой. Еще когда Геркулес лежал в колыбели, она наслала на него двух ядовитых змей.
Но когда младенец расправился со змеями голыми руками, все поняли, что Геркулесу уготована великая и необычная судьба. Совершив свои знаменитые Двенадцать подвигов, Геркулес стал первым среди людей и равным богам…

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Время
81 мин / 01:21

