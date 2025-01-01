Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках (фильм, 2025) смотреть онлайн

Троица любознательных школьников пытается понять, почему в их городе пропадают домашние животные. Семейный детектив «Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках» — фильм о смелости и поддержке с участием Шона Эстина.



Девочка Оливия мечтает пойти по стопам отца и работать в полиции, когда вырастет. Однако у нее и ее друзей Гейба и Джейдена появляется шанс продемонстрировать свои детективные таланты, когда у соседей начинают пропадать любимые питомцы. Ребята в сопровождении верного пса начинают расследование и скоро выходят на банду преступников: двух непутевых похитителей и их коварного босса, которые намерены обогатиться за счет чужих животных.



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