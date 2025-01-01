Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Троица любознательных школьников пытается понять, почему в их городе пропадают домашние животные. Семейный детектив «Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках» — фильм о смелости и поддержке с участием Шона Эстина.
Девочка Оливия мечтает пойти по стопам отца и работать в полиции, когда вырастет. Однако у нее и ее друзей Гейба и Джейдена появляется шанс продемонстрировать свои детективные таланты, когда у соседей начинают пропадать любимые питомцы. Ребята в сопровождении верного пса начинают расследование и скоро выходят на банду преступников: двух непутевых похитителей и их коварного босса, которые намерены обогатиться за счет чужих животных.
Смогут ли трое подростков противостоять злодеям, расскажет фильм «Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках» 2025 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Рейтинг
- Актёр
Шон
Эстин
- АБАктриса
Алексис
Бака
- ККАктёр
Кристофер
Кампос
- ХДАктёр
Хорхе
Диас
- ЭЭАктёр
Эрик
Эстебан
- ДФАктёр
Дэвид
Фаустино
- РЛАктёр
Род
Л. Гриффин
- НГАктриса
Наоми
Гроссман
- МХАктёр
Морис
Холл
- БХАктриса
Бетси
Хьюм
- ПДАктёр
Пейтон
Джексон
- БДСценарист
Б.
Дэйв Уолтерс
- ДМПродюсер
Джон
Мерер
- БДПродюсер
Бенжамин
Даниэль
- АХХудожница
Александра
Харрис
- ДДМонтажёр
Дэн
Дункан