Невидимозавр (фильм, 2023) смотреть онлайн

В маленьком городке на свободу вырывается жуткий хищник — велоцираптор, ставший невидимым в результате экспериментов. Противостоять ему может только палеонтолог-неудачник, его друзья и бывшая. Комедийный ужастик «�Невидимозавр» — фильм с участием Шона Эстина, вдохновленный работами Стивена Спилберга.



В сверхсекретной лаборатории крупной корпорации проводится опасный эксперимент. В клетке сидит загадочное животное, которое понимает человеческий язык, может пользоваться предметами и абсолютно невидимо. Когда один из сотрудников лаборатории оставляет без присмотра свой ключ, зверь незамедлительно выходит на свободу. Тем временем палеонтолог Грант Уокер, в жизни которого наступила темная полоса, устраивает детское шоу в тематическом парке неподалеку. В числе зрителей оказывается его бывшая, что дает надежду на восстановление отношений. Однако в тот же день из парка пропадает ребенок, а Грант находит неопровержимые доказательства, что в округе появился велоцираптор.



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