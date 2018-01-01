Биография

Ларри Хэнкин – актер кино, театра и телевиденья, человек со множеством интересов и талантов. Помимо работы в качестве актера, он пишет сценарии, продюсирует и снимает кино, поет. Родился 31 августа 1940 года в Нью-Йорке. Высшее образование Ларри Хэнкин получил в Сиракузском университете, а его первой специальностью был промышленный дизайн. Именно поэтому на старте творческого пути он работал иллюстратором в индустрии развлечений. Позже он изучал актерское мастерство в своей alma mater – Сиракузском университете. Начало карьеры Ларри Хэнкина пришлось на середину 60-х годов прошлого века. Дебютом в кино стала роль Ларри Хэнкина в фильме «Финкс». Основу актерского портфолио Ларри Хэнкина составляют второстепенные и эпизодические персонажи. Его первой примечательной ролью в кино стал образ Педро Ромеро в комедии 1969 года под названием «Слава Максу!». Больше всего известен аудитории благодаря участию в картинах «Побег из Алькатраса», «Красотка», «Тень» и «Один дома». Также Ларри Хэнкин запомнился зрителю по ролям в фильмах «Новая Жанна д'Арк», «На том стоим» и сериалах «Друзья», «Во все тяжкие». Всего существует более чем 100 фильмов с Ларри Хэнкином. Он является членом импровизационных комедийных трупп «Second City» (Чикаго) и «The Committee» (Сан-Франциско).