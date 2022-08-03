Режим героя
Wink
Фильмы
Режим героя

Режим героя (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.82021, Hero Mode
Комедия85 мин12+

О фильме

Одаренный школьник Трой — сын основателей игровой компании Playfield Games. Его мать Кейт управляет ей после смерти мужа, всеми силами пытаясь избежать надвигающегося банкротства. Когда Троя исключают из школы, он составляет план спасения Playfield Games — создание масштабной приключенческой игры, которая может вдохнуть новую жизнь в семейное дело.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Режим героя»