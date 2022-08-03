Режим героя (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Одаренный школьник Трой — сын основателей игровой компании Playfield Games. Его мать Кейт управляет ей после смерти мужа, всеми силами пытаясь избежать надвигающегося банкротства. Когда Троя исключают из школы, он составляет план спасения Playfield Games — создание масштабной приключенческой игры, которая может вдохнуть новую жизнь в семейное дело.

