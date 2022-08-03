Режим героя (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
7.82021, Hero Mode
Комедия85 мин12+
О фильме
Одаренный школьник Трой — сын основателей игровой компании Playfield Games. Его мать Кейт управляет ей после смерти мужа, всеми силами пытаясь избежать надвигающегося банкротства. Когда Троя исключают из школы, он составляет план спасения Playfield Games — создание масштабной приключенческой игры, которая может вдохнуть новую жизнь в семейное дело.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АТРежиссёр
А.Дж.
Теслер
- ККАктёр
Крис
Карпентер
- Актриса
Мира
Сорвино
- Актёр
Шон
Эстин
- ФСАктёр
Филип
Соломон
- ИМАктриса
Индиана
Массара
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- ММАктёр
Монте
Маркэм
- НФАктёр
Нельсон
Франклин
- ЭГАктёр
Эрик
Гриффин
- ККСценарист
Крис
Карпентер
- ШФПродюсер
Ши
Фаррелл
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- КВХудожница
Кассандра
Вэнс
- ДХОператор
Джонатан
Холл