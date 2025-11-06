Алиса в стране чудес (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыАлиса в стране чудес1-й сезон
7.92009, Alice 2 серии
Фантастика, Фэнтези16+
Алиса - вполне современная девушка. Она занимается дзю-до и у неё есть любимый. Но тот ли он, за кого себя выдает? В «Стране чудес» прошло 150 лет после последней победы Алисы и разгрома королевы, но всё давно уже не так в этом сказочном королевстве. Миром правит казино, которое выкачивает из похищенных в реальном мире людей эмоции. Кто сможет противостоять королеве червей?
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрФантастика, Драма, Фэнтези
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- НУРежиссёр
Ник
Уиллинг
- КСАктриса
Катерина
Скорсоне
- ЭЛАктёр
Эндрю
Ли Поттс
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Тим
Карри
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ТУАктёр
Тимоти
Уэббер
- ШСАктриса
Шарлотта
Салливан
- НУСценарист
Ник
Уиллинг
- ДБПродюсер
Джэми
Браун
- МДХудожник
Майкл
Джой
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- МЛХудожник
Марк
Лэйн
- БМКомпозитор
Бен
Минк