Площадь пяти лун (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1978 год. Спустя 55 дней после дерзкого похищения премьер-министр Италии Альдо Моро погибает от рук «Красных бригад». Суд покарал преступников, но заказчики самого громкого политического убийства наших �дней неизвестны до сих пор. 2003 год.



Отставной прокурор Розарио Саррацино получает сенсационную улику, проливающую свет на тайну 25-летней давности. Загадочный свидетель, чьи дни сочтены, дает опытному судье хрупкую ниточку, которая приводит его к зловещему клубку изощренной лжи, политических интриг и хладнокровной жестокости спецслужб.



Рисуя заново истинную картину чудовищного заговора, способного потрясти весь мир, Розарио Саррацино понимает, что самое главное расследование его жизни может стать для него смертельным приговором…



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