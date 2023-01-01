Биография

Дональд Сазерленд — актер, продюсер и сценарист. Двукратный обладатель премии «Оскар». Родился в Сент-Джоне 17 июля 1935 года. После окончания школы собирался стать инженером, но любовь к искусству взяла свое, и уже в студенческие годы Дональд начал выходить на сцену. Получив диплом, кинодеятель переехал в Великобританию, где учился в легендарной Лондонской академии музыки и драмы. Служил в театре шотландского города Перта, а в середине 1960-х начал принимать участие в телевизионных проектах. Пробовал себя в продюсировании во время работы над комедией «Стильярд блюз». Сегодня фильмография Дональда Сазерленда насчитывает почти 200 работ. Большой успех к кинодеятелю пришел после премьеры драмы «Военно-полевой госпиталь». Также актера можно увидеть в картинах «Голодные игры», «Обратная тяга», «Джонни взял ружье», «К звездам», «Американский палач», «Жапплу», «Лучшее предложение», «Золото дураков», «Гордость и предубеждение», «Участь Салема», «Инстинкт».