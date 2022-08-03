Искусствовед выполняет заказ наследницы-невидимки. Джеффри Раш и Джим Стерджесс в утонченном триллере от Джузеппе Торнаторе, лауреата премии «Оскар» и автора «Легенды о пианисте».



Когда перед юной и загадочной Клэр Иббетсон встает необходимость продать унаследованную от родителей коллекцию предметов антиквариата, она нанимает эксперта-искусствоведа по имени Верджил Олдман. Когда пожилой управляющий аукционного дома приходит в дом Клэр, чтобы оценить старинные вещи, она соглашается разговаривать с ним лишь из укрытия, не показывая даже своего лица. Вечный холостяк и одиночка вскоре, к своему удивлению, начинает испытывать необъяснимые чувства к таинственной клиентке и не перестает искать с ней контакта. Чем обернется для Верджила знакомство с Клэр?



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