Лучшее предложение (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Искусствовед выполняет заказ наследницы-невидимки. Джеффри Раш и Джим Стерджесс в утонченном триллере от Джузеппе Торнаторе, лауреата премии «Оскар» и автора «Легенды о пианисте».
Когда перед юной и загадочной Клэр Иббетсон встает необходимость продать унаследованную от родителей коллекцию предметов антиквариата, она нанимает эксперта-искусствоведа по имени Верджил Олдман. Когда пожилой управляющий аукционного дома приходит в дом Клэр, чтобы оценить старинные вещи, она соглашается разговаривать с ним лишь из укрытия, не показывая даже своего лица. Вечный холостяк и одиночка вскоре, к своему удивлению, начинает испытывать необъяснимые чувства к таинственной клиентке и не перестает искать с ней контакта. Чем обернется для Верджила знакомство с Клэр?
Если вы любите ленты с неожиданным финалом, то скорее включайте драму-головоломку «Лучшее предложение» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Джузеппе
Торнаторе
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актриса
Сильвия
Хукс
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Филип
Джексон
- ДКАктёр
Дермот
Краули
- КСАктриса
Кируна
Стамелл
- ЛКАктриса
Лия
Кебеде
- ККАктриса
Катерина
Каподилиста
- ГСАктёр
Гэн
Сэто
- Сценарист
Джузеппе
Торнаторе
- Продюсер
Изабелла
Кокуцца
- АППродюсер
Артуро
Палья
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе