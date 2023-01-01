Биография

Сильвия Хукс — актриса из Нидерландов. Также известна как фотомодель. Сильвия Хукс родилась в деревушке Маархейзе 1 июня 1983 года. Девочка с детства обладала выдающимися внешними данными, поэтому рано начала модельную карьеру. Уже в подростковом возрасте она снималась для журналов, в том числе и Elle Girl. Тем не менее после школы она решила стать актрисой и поступила в Маастрихтскую академию драматического искусства. Карьера в кино Сильвии Хукс началась относительно гладко — после нескольких эпизодических персонажей молодой актрисе доверили главную роль в фильме «Опасный для государства». Но прорывом стало ее участие в ленте «Душка», который снял культовый режиссер Йос Стеллинг. Спустя несколько лет она снялась в фильме «Лучшее предложение», после этой роли ей стали предлагать роли в американских фильмах. Одним из них стал «Бегущий по лезвию 2049», который с успехом шел в прокате. Актриса настолько убедительно смотрелась в фантастическом жанре, что ей предложили одну из главных ролей в сериале «Видеть». Также она снялась в детективном триллере «Город страха», который стал экранизацией популярной книги «Токио». Всего за годы карьеры Сильвия приняла участие почти в пятидесяти фильмах и сериалах.