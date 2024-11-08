Город страха (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Город страха
Город страха

6.92024, A Sacrifice
Ужасы, Триллер87 мин18+

О фильме

Пока талантливый психолог расследует групповое ритуальное самоубийство в Берлине, его дочь оказывается втянута в подозрительный культ. Фильм «Город страха» — мрачный триллер об уязвимости человеческой души с Эриком Баной и Сэди Синк от продюсера Ридли Скотта.

После развода Бен работает социальным психологом в Берлине. Он ищет героев для новой книги об одиноких людях, которые подверглись влиянию сект. В рамках исследования ему разрешают посетить место, где произошло групповое самоубийство, предположительно связанное с местным культом. В это время к Бену в гости приезжает дочь Мэззи. Девушка обладает бойким характером, но ее отношения с отцом далеки от идеальных, и Бен надеется это исправить. Мэззи знакомится с молодым человеком по имени Мартин, утверждающим, что работает на некоммерческую организацию, связанную с экоактивизмом. Мэззи встречает их лидера, харизматичную Хилду, и постепенно попадает под ее влияние. Вскоре становится понятно, что девушка оказалась в том самом культе, за которым охотится ее отец.

Страна
Германия, США, Великобритания, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb