Карьера
Актёр, Продюсер
Дата рождения
9 августа 1968 г. (57 лет)

Биография

Эрик Бана — австралийский актер хорватско-немецкого происхождения, удостоившийся премий Австралийского киноинститута и Стокгольмского кинофестивала за роль в картине «Взгляд изнутри». Эрик родился в Мельбурне, Австралия, 9 августа 1968 года. Актерская карьера Баны началась со стендапа. Сначала Эрик выступал в барах, а в 1993 году попал в вечернее ток-шоу, где на него обратили внимание продюсеры скетч-сериала «Вид спереди», предложив попробовать себя в роли сценариста и сняться в собственных скетчах. После трех лет работы в сериале Бана стал настолько популярным, что запустил собственный проект под названием «Эрик». Первую небольшую роль в кино он сыграл в комедии «Замок» в 1997 году. Эрик Бана получил признание критиков в 2000 году после премьеры байопика «Взгляд изнутри», где он исполнил роль известного австралийского преступника. После этого им заинтересовались в Голливуде. Бана сыграл в фильмах «Черный ястреб», «Халк», «Троя», «Мюнхен», «Забытые желания», исполнил роль Генриха VIII в исторической драме «Еще одна из рода Болейн», появился в образе антагониста Нерона в первой части перезапущенной франшизы «Звездный путь» в 2009 году. В этом же году он воплотил на экране Генри ДеТембла в экранизации романа «Жена путешественника во времени». Затем последовали такие киноработы, как «Ханна. Совершенное оружие», «Черный дрозд», «Уцелевший», фильм ужасов «Избави нас от лукавого», драма «Скрижали судьбы», «Город тайн», «Синяя спина».

Фильмография

Актёр

Продюсер