Биография

Эрик Бана — австралийский актер хорватско-немецкого происхождения, удостоившийся премий Австралийского киноинститута и Стокгольмского кинофестивала за роль в картине «Взгляд изнутри». Эрик родился в Мельбурне, Австралия, 9 августа 1968 года. Актерская карьера Баны началась со стендапа. Сначала Эрик выступал в барах, а в 1993 году попал в вечернее ток-шоу, где на него обратили внимание продюсеры скетч-сериала «Вид спереди», предложив попробовать себя в роли сценариста и сняться в собственных скетчах. После трех лет работы в сериале Бана стал настолько популярным, что запустил собственный проект под названием «Эрик». Первую небольшую роль в кино он сыграл в комедии «Замок» в 1997 году. Эрик Бана получил признание критиков в 2000 году после премьеры байопика «Взгляд изнутри», где он исполнил роль известного австралийского преступника. После этого им заинтересовались в Голливуде. Бана сыграл в фильмах «Черный ястреб», «Халк», «Троя», «Мюнхен», «Забытые желания», исполнил роль Генриха VIII в исторической драме «Еще одна из рода Болейн», появился в образе антагониста Нерона в первой части перезапущенной франшизы «Звездный путь» в 2009 году. В этом же году он воплотил на экране Генри ДеТембла в экранизации романа «Жена путешественника во времени». Затем последовали такие киноработы, как «Ханна. Совершенное оружие», «Черный дрозд», «Уцелевший», фильм ужасов «Избави нас от лукавого», драма «Скрижали судьбы», «Город тайн», «Синяя спина».