Прощенный (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Драма с Форестом Уитакером и Эриком Баной о долгом и напряженном разговоре легендарного южноафриканского архиепископа и осужденного расиста-убийцы. ЮАР, 1996 год. Созданная Нельсоном Манделой Комиссия правды и примирения работает с последствиями апартеида, и раскаявшиеся в своих грехах преступники имеют шанс на амнистию и прощение. Во главе Комиссии стоит архиепископ Дезмонд Туту, который регулярно встречается с жертвами и виновниками апартеида. Однажды он получает красноречивое письмо, написанное бывшим полицейским Питом Бломфельдом, открытым расистом и убийцей, отбывающим длительное наказание в тюрьме. Бломфельд хочет свободы, а Туту — информации об отрядах смерти, совершавших массовые убийства чернокожего населения. Так начинается их долгая и эмоциональная беседа, которую вы можете увидеть, когда будете смотреть фильм «Прощенный» (2017) онлайн в видеосервисе Wink.



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