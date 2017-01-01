Прощенный (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Драма с Форестом Уитакером и Эриком Баной о долгом и напряженном разговоре легендарного южноафриканского архиепископа и осужденного расиста-убийцы. ЮАР, 1996 год. Созданная Нельсоном Манделой Комиссия правды и примирения работает с последствиями апартеида, и раскаявшиеся в своих грехах преступники имеют шанс на амнистию и прощение. Во главе Комиссии стоит архиепископ Дезмонд Туту, который регулярно встречается с жертвами и виновниками апартеида. Однажды он получает красноречивое письмо, написанное бывшим полицейским Питом Бломфельдом, открытым расистом и убийцей, отбывающим длительное наказание в тюрьме. Бломфельд хочет свободы, а Туту — информации об отрядах смерти, совершавших массовые убийства чернокожего населения. Так начинается их долгая и эмоциональная беседа, которую вы можете увидеть, когда будете смотреть фильм «Прощенный» (2017) онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
- РЖРежиссёр
Роланд
Жоффе
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Эрик
Бана
- ДГАктёр
Джефф
Гам
- РГАктёр
Роб
Гоф
- ДШАктриса
Дэбби
Шерман
- ПНАктриса
Памела
Номвете
- ТНАктриса
Терри
Нортон
- ОСАктёр
Осберт
Соломонс
- МВАктёр
Морн
Виссер
- ДБАктёр
Дэвид
Батлер
- УГАктёр
Уоррик
Грайр
- РХАктёр
Роберт
Хоббс
- ДЯАктриса
Доминика
Яблонска
- КЭАктёр
Крис
Эйприл
- ТБАктёр
Табо
Бопапе
- РЖСценарист
Роланд
Жоффе
- РЖПродюсер
Роланд
Жоффе
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- УУОператор
Уильям
Уэйджес