Город тайн (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, The Dry
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследо�вание, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрешвилл
- ДЛАктёр
Джереми
Линдсэй Тейлор
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- УЗАктёр
Уильям
Заппа
- ДПАктёр
Джон
Полсон
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- ДБАктриса
Джулия
Блейк
- Актёр
Эрик
Бана
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- Сценарист
Роберт
Коннолли
- ДХСценарист
Джейн
Харпер
- ГКСценарист
Гарри
Криппс
- ДМПродюсер
Джоди
Маттерсон
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- Продюсер
Эрик
Бана
- КАХудожница
Кэппи
Айрлэнд
- НММонтажёр
Ник
Мейерс