Город тайн (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследо�вание, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.



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