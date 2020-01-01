Город тайн
Wink
Фильмы
Город тайн

Город тайн (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, The Dry
Триллеры, Драмы18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.

Город тайн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Город тайн»