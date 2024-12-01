Друг в океане (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Друг в океане
Семейный, Драма98 мин12+

О фильме

Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера — рыбу, находящуюся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность — в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги.

Страна
Австралия
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

