Друг в океане (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера — рыбу, находящуюся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность — в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
