Черный дрозд
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Черный дрозд

Черный дрозд (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Deadfall
Боевики, Триллеры87 мин18+
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Сюжет

Эддисон и Лайза в бегах после ограбления казино. Бывший боксер Джей направляется домой, чтобы провести День Благодарения в кругу семьи. Судьба неумолимо сводит этих людей, чтобы они встретили Зло и вступили в схватку с ним.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный дрозд»