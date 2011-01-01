Черный дрозд (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Эддисон и Лайза в бегах после ограбления казино. Бывший боксер Джей направляется домой, чтобы провести День Благодарения в кругу семьи. Судьба неумолимо сводит этих людей, чтобы они встретили Зло и вступили в схватку с ним.



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