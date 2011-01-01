Черный дрозд (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Deadfall
Боевики, Триллеры87 мин18+
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Сюжет
Эддисон и Лайза в бегах после ограбления казино. Бывший боксер Джей направляется домой, чтобы провести День Благодарения в кругу семьи. Судьба неумолимо сводит этих людей, чтобы они встретили Зло и вступили в схватку с ним.
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Информация
Рейтинг
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- Актёр
Эрик
Бана
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- Актриса
Кейт
Мара
- ДЛАктёр
Дэннис
Лафон
- ПКАктёр
Патрик
Кертон
- КСАктёр
Кваси
Сонгуи
- ДРАктёр
Джон
Робинсон
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- МКПродюсер
Марк
Кубан
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- ПДХудожник
Пол
Д. Остерберри
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами