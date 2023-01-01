Биография

Кейт Мара — американская кинозвезда ирландского происхождения, которая умеет воплощать на экране самые разные образы — от легких комедийных до глубоко драматичных и многослойных. За роль в сериале «Карточный домик» была номинирована в 2012 году на премию «Эмми». Актриса родилась в Бедфорде 27 февраля 1983 года. Девочка появилась на свет в семье, не имевшей отношения к искусству, однако с самого детства желала стать актрисой. Как и ее сестре, Руни Маре, ей удалось исполнить эту мечту. В школе Кейт посещала актерские курсы, участвовала в школьных постановках. В отличие от многих артистов, Мара дебютировала не на театральной сцене, а сразу на экране — ее первой работой стала роль в сериале «Закон и порядок». На тот момент девушке было всего 14 лет. Далее последовали другие работы, в том числе и на подмостках знаменитых театров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Кейт Мара — исполнительница более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди самых известных ее проектов фильмы «Меган Ливи», «Марсианин», «Горбатая гора». Кроме того, кинозвезда снялась в сериалах «Черное зеркало», «Американская история ужасов», «Поза». Также Кейт занимается продюсированием, работает актрисой дубляжа — ее голосом говорят персонажи сериалов «Робоцып», «Трон: Восстание. Короткие истории», «Город лунного луча», мультфильма «Тайная жизнь насекомых».