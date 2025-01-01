Астронавт (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Astronaut
Фантастика, Триллер18+
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О фильме
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Джессика
Варлей
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ГЛАктёр
Гэбриел
Луна
- МГАктриса
Мейси
Грэй
- Актриса
Кейт
Мара
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- ДВСценарист
Джессика
Варлей
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ККПродюсер
Камерон
Коруин Фуллер
- КАПродюсер
Крис
Абернати
- Продюсер
Эрик
Б. Флайшмен
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гриффен
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- ЖБКомпозитор
Жак
Бротбар