Искусство ограбления
Wink
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Искусство ограбления
7.72019, The Burnt Orange Heresy
Триллер, Драма95 мин18+
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Искусство ограбления (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Италия, 1970-е. Богатый коллекционер Кэссиди приглашает к себе на виллу на озере Комо бывшего арт-критика Джеймса Фигераса и его подругу Беренис. Он обещает Джеймсу восстановить его разрушенную из-за скандала репутацию, если тот достанет ему последнее полотно легендарного художника-затворника, живущего неподалеку от Кэссиди. Что может пойти не так в их продуманном плане?

Страна
Великобритания, США, Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство ограбления»