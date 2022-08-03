Искусство ограбления (фильм, 2019) смотреть онлайн

Италия, 1970-е. Богатый коллекционер Кэссиди приглашает к себе на виллу на озере Комо бывшего арт-критика Джеймса Фигераса и его подругу Беренис. Он обещает Джеймсу восстановить его разрушенную из-за скандала репутацию, если тот достанет ему последнее полотно легендарного художника-затворника, живущего неподалеку от Кэссиди. Что может пойти не так в их продуманном плане?

