7.72019, The Burnt Orange Heresy
Триллер, Драма95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Искусство ограбления (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Италия, 1970-е. Богатый коллекционер Кэссиди приглашает к себе на виллу на озере Комо бывшего арт-критика Джеймса Фигераса и его подругу Беренис. Он обещает Джеймсу восстановить его разрушенную из-за скандала репутацию, если тот достанет ему последнее полотно легендарного художника-затворника, живущего неподалеку от Кэссиди. Что может пойти не так в их продуманном плане?
СтранаВеликобритания, США, Италия
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Джузеппе
Капотонди
- КБАктёр
Клас
Банг
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Мик
Джаггер
- РХАктриса
Розалинд
Халстэд
- АФАктёр
Алессандро
Фабрици
- ОААктёр
Обада
Аднан
- ЛДАктёр
Льюис
Додли
- ФФАктриса
Фламиния
Фегаротти
- РКАктриса
Раснит
Каур
- СБСценарист
Скотт
Б. Смит
- ЧУСценарист
Чарльз
Уиллфорд
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- ДЗПродюсер
Дэвид
Зандер
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг