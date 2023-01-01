Биография

Мик Джаггер – знаменитый вокалист группы «Роллинг Стоунз», британский музыкант, предпочитающий нестареющий рок всем остальным жанрам. Родился в 1943 году в графстве Кент. Родители мальчика видели его успешным экономистом, поэтому Майкл учился в престижной школе Лондона. Но его интересовала только музыка. Будучи подростком, Майкл по неосторожности откусил кончик своего языка. Эта небольшая травма придала его голосу необыкновенное звучание. Случайная встреча с бывшим другом Китом Ричардсом круто изменила его судьбу. В 1958 году Джаггер забросил учебу, организовал музыкальную группу и начал первые выступления в лондонских клубах. Название «Роллинг Стоунз» группа получила в 1962 году. Любвеобильный Джаггер был женат дважды. От официальных и гражданских браков у певца 8 детей. Созданная Джаггером группа быстро приобрела популярность. В середине 60-х ее уже сравнивали со знаменитой четверкой «Битлз». Рок-группа начала выпускать свои первые альбомы. Одним из лучших альбомов стала пластинка «Exile on Main St», выпущенная в 1972 году. В 80-х годах «Rolling Stones» объездили с концертами весь мир, получив бешеную популярность. В то же время музыкант выпустил свой первый сольный альбом, один из хитов которого попал в 10 лучших. В 2010 году Мик Джаггер основал новый коллектив «SuperHeavy». Группа записала несколько песен и даже сняла клип на одну из композиций. В конце 2016 года вышел 23-й по счету альбом прославленной группы «Роллинг Стоунз» с кавер-версиями известных песен и новыми хитами. За первые 7 дней было распродано более 100 тысяч копий. Талантливый музыкант — еще и неплохой киноактер. Первые роли Мик Джаггер сыграл в 70-х годах в фильмах «Нед Келли» и «Представление». После дебюта его стали приглашать в разные проекты. Среди фильмов Джаггера есть музыкальные комедии, документальные ленты, боевики и автобиографические картины. Всего на счету актера около 20 проектов в кино.