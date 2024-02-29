Дьявол в деталях. Дело Миранды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девушка пытается добиться правосудия над своим насильником, но встречается с сопротивлением судебной системы. Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» — фильм о деле, после которого все американские полицейские стали обязаны зачитывать права при задержании.



Триш — застенчивая девушка-подросток, которую однажды ночью похитил серийный насильник Эрнесто Миранда. После перенесенной травмы Триш решила нарушить негласное правило, по которому о таких преступлениях говорить было не принято, и обратилась в полицию. Хотя она твердо намерена посадить Миранду за решетку, его адвокат убеждает судей, что арест подозреваемого был проведен с нарушениями. Так начинается длинное разбирательство, навсегда изменившее законы США.



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