Дьявол в деталях. Дело Миранды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка пытается добиться правосудия над своим насильником, но встречается с сопротивлением судебной системы. Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» — фильм о деле, после которого все американские полицейские стали обязаны зачитывать права при задержании.
Триш — застенчивая девушка-подросток, которую однажды ночью похитил серийный насильник Эрнесто Миранда. После перенесенной травмы Триш решила нарушить негласное правило, по которому о таких преступлениях говорить было не принято, и обратилась в полицию. Хотя она твердо намерена посадить Миранду за решетку, его адвокат убеждает судей, что арест подозреваемого был проведен с нарушениями. Так начинается длинное разбирательство, навсегда изменившее законы США.
За его ходом позволит следить фильм «Дьявол в деталях. Дело Миранды» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Мишель
Дэннер
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Мирей
Инос
- Актёр
Энди
Гарсиа
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- Актёр
Люк
Уилсон
- НГАктёр
Нолан
Гулд
- ДБАктёр
Джош
Боуман
- ДКСценарист
Джордж
Колбер
- РЛСценарист
Ричард
Лэссер
- ДКСценарист
Дж.
Крэйг Стайлз
- МДПродюсер
Мишель
Дэннер
- ВДПродюсер
Валери
Деблер
- БДПродюсер
Брайан
Дриллинжер
- АГПродюсер
Александра
Гуарньери
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДЛХудожница
Дженнифер
Ли
- ТСМонтажёр
Тефери
Сеифу