Дьявол в деталях. Дело Миранды
Wink
Фильмы
Дьявол в деталях. Дело Миранды
8.42023, Miranda's Victim
Триллер121 мин18+
Девушка пытается добиться правосудия над насильником в Америке 70-х. Триллер со звездным актерским составом о деле, изменившем судебную систему США

Дьявол в деталях. Дело Миранды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка пытается добиться правосудия над своим насильником, но встречается с сопротивлением судебной системы. Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» — фильм о деле, после которого все американские полицейские стали обязаны зачитывать права при задержании.

Триш — застенчивая девушка-подросток, которую однажды ночью похитил серийный насильник Эрнесто Миранда. После перенесенной травмы Триш решила нарушить негласное правило, по которому о таких преступлениях говорить было не принято, и обратилась в полицию. Хотя она твердо намерена посадить Миранду за решетку, его адвокат убеждает судей, что арест подозреваемого был проведен с нарушениями. Так начинается длинное разбирательство, навсегда изменившее законы США.

За его ходом позволит следить фильм «Дьявол в деталях. Дело Миранды» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды»