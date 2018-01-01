Wink
Дьявол в деталях. Дело Миранды
Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды»

Режиссёры

Мишель Дэннер

Michelle Danner
Режиссёр

Актёры

Эбигейл Бреслин

Abigail Breslin
АктрисаTrish Weir
Райан Филипп

Ryan Phillippe
АктёрJohn Flynn
Кайл Маклоклен

Kyle MacLachlan
АктёрChief Justice Earl Warren
Эмили ВанКэмп

Emily VanCamp
АктрисаAnn Weir
Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрJudge Wren
Мирей Инос

Mireille Enos
АктрисаZeola Weir
Энди Гарсиа

Andy Garcia
АктёрAlvin Moore
Тэрин Мэннинг

Taryn Manning
АктрисаTwila Hoffman
Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрLawrence Turoff
Нолан Гулд

Nolan Gould
АктёрJames Valenti
Джош Боуман

Josh Bowman
Актёр

Сценаристы

Джордж Колбер

George Kolber
Сценарист
Ричард Лэссер

Richard Lasser
Сценарист
Дж. Крэйг Стайлз

J. Craig Stiles
Сценарист

Продюсеры

Мишель Дэннер

Michelle Danner
Продюсер
Валери Деблер

Valerie Debler
Продюсер
Брайан Дриллинжер

Brian Drillinger
Продюсер
Александра Гуарньери

Alexandra Guarnieri
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Андрей Пирог

Актёр дубляжа

Художники

Дженнифер Ли

Jennifer Leigh-Scott
Художница

Монтажёры

Тефери Сеифу

Teferi Seifu
Монтажёр