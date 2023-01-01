Биография

Эбигейл Бреслин — актриса, продюсер, режиссер и сценарист. Родилась в Нью-Йорке 14 апреля 1996 года. Отец Эбигейл — Майкл Бреслин — менеджер по работе с талантами. Когда девочке было около трех лет, она началась сниматься в рекламе. В шесть попала в киноиндустрию. Первым ее проектом был фантастический триллер «Знаки». Широкую популярность Бреслин обрела в 10 лет после выхода комедии «Маленькая мисс Счастье». Ленту оценили не только зрители, но и кинокритики. Роль Олив Хувер принесла юной актрисе номинацию на премию «Оскар». Помимо актерского мастерства, Эбигейл всегда любила петь и готовить. Сейчас в фильмографии Эбигейл Бреслин более полусотни проектов. Среди них: «Закон и порядок. Специальный корпус», «Морская полиция: Спецотдел», «Анатомия страсти», «Говорящая с призраками», «Последний подарок», «Вкус жизни», «Да, возможно...», «Кит Киттредж: Загадка американской девочки», «Мой ангел-хранитель», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Квантовый квест: Космическая одиссея», «Август», «Тревожный вызов». Она также озвучила кактусового хомячка Присциллу в мультфильме «Ранго», выступила в качестве одного из продюсеров, сценаристов и режиссеров комедии «Каннибалы».